ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 23706 ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬಾಕಿ 7,700 ಅಷ್ಟೇ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಂಡಾತರ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರವಂತೂ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, BWSSB, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಸ್ಮಾಟ್೯ ಸಿಟಿ‌, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಿವೆ‌.‌ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಮಳೆ ಅವಾಂತರಗಳು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ‌ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳು: ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಾ ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ 23,700 ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 7,700 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Bengaluru is not without its own perils. High Court has warned the BBMP that it should clear potholes in Bengaluru by December 31.