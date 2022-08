Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 27: ಲವ್ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಲವ್ ಕಂ ಅಫೇರ್ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ಅಂಕಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಂಟೀ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಕಹಾನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈತನಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರು ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ಮೂಡಿದೆ. ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮುಂಬೈ: 'ಲವ್ ರಂಜನ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ- ಓರ್ವ ಸಾವು

ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಮದ ಆಸೆಗೋ ಮೋಹದ ಬಲೆಗೋ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕ ಅನುಮಾನದ ಹುಳು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಎಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

English summary

A Hanumanlove story comes with twists. This story is the best example of doubt arising in a love affair story. Uncle went to the hospital on suspicion of being in a living together relationship with someone else while the aunt went to jail,Know More,