ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ-ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 5: ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಪಾರ್ಲೆ ಟೋಲ್‌ ಪ್ಲಾಜಾವರೆಗಿನ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) 30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4 ಕಿಮೀ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ.

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

2010 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2021 ರಂದು ಒತ್ತಡದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಎರಡು ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 4-ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಾಹನಗಳು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

NHAI ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (IISc) ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಅದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಂಟಿ-ಕಾರೋಸಿವ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಎಪಾಕ್ಸಿ ಕವಚದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನ ಎಲ್ಲ 120 ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು 8 ಪ್ರಿ-ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಒಟ್ಟು 960 ಹೊಸ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.

ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮುಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೇಬಲ್-ಬದಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ತುಮಕೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50,000-60,000 ವಾಹನಗಳು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಐಎಸ್‌ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ ಜೆಎಂ ಚಂದ್ರ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.

11 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಟೋಲ್ ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

English summary

The Tumakuru Road flyover stretching from Goraguntepalya to Parle toll plaza will remain closed for heavy vehicles at least for one more year,