Egg Price in Bengaluru: ಜನವರಿಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಬೆಲೆ: ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿಂದೇಟು!

ಬೆಂಗಳೂರು ಜನವರಿ 24: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಜನ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರವಾನೆಗೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದರಗಳ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 568.86 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ 468.06ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 2021 ರಲ್ಲಿ 437.58 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ 437.06 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 537.67 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 549.84 ಆಗಿತ್ತು). 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 550 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಆದರೀಗ 100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 568.86 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಸಗಟು ದರ 5.75 ರೂ.ಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೆ 6 ರೂ.ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಣ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕರರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಗಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 6.7-ರೂ. 7 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಕೆಂಪಾಪುರದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋಳಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಸಾರಿಗೆಯೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

