Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 02: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ನಡೆದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಕೆಂಪಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಕಮೀಷನ್ ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ 90 ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದತೆ‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಮಹಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆ, ಶಾಸಕ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಆಸ್ತಿ- ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ಯಾಟೇ ಹುಡ್ಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಶೋನ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆ

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರಕಾರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಕೆಂಪಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಕಮೀಷನ್ ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 90 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೆಮ್ಸ್ ಕಮೀಷನರ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಈ‌ ಪೈಕಿ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ 75 ಹಾಗೂ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 15 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ 89 ಹಾಗೂ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ 13 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 102 ವಾಹನಗಳು ನಷ್ಟ‌ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ಪ್ರಾರ್ಪಟಿಗಳು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ‌ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,‌ ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

English summary

It has been two years since the DJ Halli and KG Halli riots in Bengaluru. The Claims Commission headed by retired Justice H. S. Kempanna has received only 90 applications so far and the investigation is in the final stage and preparations are being made to submit a report to the High Court soon. Know more