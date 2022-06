ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ದೋಚಿದ್ದು 104 ಕೋಟಿ: ರಿಕವರಿಯಾಗಿದ್ದು 15 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 30: ಜನರು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲಿಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದು.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ಆಸೆ-ಅಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಮುಗ್ದ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ‌ಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಖದೀಮರು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಂಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತಹಬದಿ ಹಾಕಲು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವಾರ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: 150 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ!

ಸಾಮನ್ಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ‌ ವಂಚಕರು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ‌ ರೂಪಾಯಿ ಎಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌‌ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು‌‌ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕಮಲ್‌ ಪಂತ್ ಅವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವಾರ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದರು.

‌‌ಹಣ‌‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರು‌ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ‌ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಖದೀಮರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇದುವರೆಗೂ 12,126‌ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 11,200 ದೂರುಗಳನ್ನು‌ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು 904 ದೂರುಗಳು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

English summary

112 calls were made against cyber thieves and 12 thousand complaints were filed in 18 months. 104 crores were looted by cyber criminals and 15 crores were Recovered by the police. Money recovery is done through golden hour, Know more,