ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಬೇಡ: ಶಾಲೆಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಕೋವಿಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಡೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್, 'ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ,'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೋನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 16ರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನಾರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Covid 4th Wave Scare: Education Minister BC Nagesh Gives Clarification on Schools Opening in Karnataka. He says No need to worry schools will open as covid vaccine given to Children.