Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 18: 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲವಾದ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾದ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ಬಳಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್, "ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು, ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ಮತ್ತು ನಾನು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಂಡಿ ಹತ್ತಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು ಮುನಿರತ್ನನಿಗೆ ಮುರಿದ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿ 5 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು 2 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದರು. ಅನುದಾನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚುಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ,'' ಎಂದರು.

ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರ ವಿರೋಧ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಮುನಿರತ್ನ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೆಂಚ್‌ಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಚುಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರು ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಚ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.

"ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಬೆಂಚುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶಕರು ಆ ಬೆಂಚುಗಳ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬೆಂಚುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳು ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತರಲಾದ ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Benches in Lalbagh that are broken will be replaced by granite seats at a cost of Rs 2 crore soon. MLA Uday Garudachar Said That, chief minister Basavaraj Bommai agreed to release Rs 2 crore. The grant may come anytime and stone benches will be in place by the Republic Day Flower Show.