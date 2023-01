ಹಳೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Bengaluru

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 27: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಸುರಂಜನ್ ದಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಸೇತುವೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2.9-ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ 17.5 ಕಿಮೀ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ವೆಲ್ಲರಾ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿಯ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಓಲ್ಡ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ-ಸುರಂಜನ್ ದಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ HAL ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ದೊಮ್ಮಲೂರು/ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುರಂಜನ್ ದಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಬಿಮಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The HAL Underpass at Old Airport Rd-Suranjan Das Rd Junction is finally open for traffic on a trial basis!

Commuters from Mahadevapura towards Domlur/City can use the underpass or take free right onto Suranjan Das Road towards Jeevan Bima Nagar and CV Raman Nagar pic.twitter.com/oRo3odzzVS