ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 11: ಎಟಿಎಂ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇಸನ್ನು ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಯಾನಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ವೀಸಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿ ಬಂದರೆ ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹ, ಭದ್ರತೆಗೂ ಕುತ್ತು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡಿಎಲ್, ಆಯುಷ್ ಕಾರ್ಡ್, ಈ-ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಐಡಿಗಳು ಇದ್ದರೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈತ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ದೃಡಿಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಹಾಗು ಗುರುತು, ಇಷ್ಟು ಹಕ್ಕು ಹಾಗು ಗುರುತುಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿರೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೇ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಬಹುದು. ಇಂಥಾ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru rural police have been caught by a terrifying gang which has brought the ATM robbery case back.Bangla gang that is preparing a fake Aadhaar card and PAN card ID, know more,