ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಸಂಕಷ್ಟ: 45% ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ. 20: ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮುಗಿದು ಜನ ಜೀವನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಡಿಗೆ 45% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಕೆಲವೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ, 45% ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೂಕಿದೆ.

ಹಲವು ಮಂದಿ ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 45% ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ 16,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ, ಉಪನಗರಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಗಗನ್ನಕ್ಕೇರಿದೆ.

English summary

Bengaluru landlord increased the rent up to 45% in less than a year. even in areas considered dormitory suburbs. know more.