ಬೆಂಗಳೂರು; ಕೆಐಎನಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 12: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಬರುವ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 (ಟಿ 2) ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಐಎಎಲ್) ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ T2 ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನವರಸ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂಬತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಐಎಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸ್ವಂತ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರಬಾರದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಲುದಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ artprogramme@bialairport.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಜೇತರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರೊಳಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಲಿಮಿಡೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 300 ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

English summary

Bangalore International Airport Limited (BIAL) has invited artists and art teams to submit proposals for the construction of a 20 meter tall memorial sculpture in the forest zone at the upcoming Terminal 2 (T2) of the Kempegowda International Airport.