ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಷ್ಟ್01: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನೀಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟದ ಮೈದಾನವದು. ಬಿಡಿಎ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಿಎ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಜಾಗವನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು. ನಾನಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವನ್ನು ಆಡುವುದಾದರು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತ ಬೆಳೆದರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸದೃಢವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಮೈದಾನವನ್ನು ತಾನೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಡಿಎ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ಈ ಮೈದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Kengeri Local residents alleges that BDA handover Ganesha Field where Anil Kumble used to practice to BBMP to close field and make it as commercial property. Know more.