ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಬಿಡಿಎ ಸೈಟು ಮಂಜೂರು

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆಗಸ್ಟ್‌.9: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ 50x80 ಅಡಿ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಿಎ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆರ್‌ಎಂವಿ 2 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಭೂಪಸಂದ್ರ) ಇವು ಇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ವಿವಾದ: ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್

ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಜಿ' ವರ್ಗದ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ಜಿ' ವರ್ಗದ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಹಂಚಿಕೆದಾರರನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಎ ರಚಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೈಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಿಡಿಎ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2021ರ ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂಚಿಕೆಯು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2021 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅತಿಕ್ರಮದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾದ ಸೈ‌ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಡಿಎ (ಸೈಟ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1984 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಯಮ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

ಆದೇಶದ 7ನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಹೀಗಿದೆ: ಅನುಮೋದಿತ ಲೇಔಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಭೂ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿಎಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1984 ಪ್ರಕಾರ, ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲೇಔಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಬಿಡಿಎ ರೂಪಿಸಿದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಹಂಚಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಆರ್‌ಎಂವಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸೈಟ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡತವು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ನಿಂದ ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಆರು ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ ಬಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, 1984 ರ ಬಿಡಿಎ (ಸೈಟ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳ 11 ಎ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿ (ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೈಟ್‌ಗಳು) ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು (ಬಿ ಟು ಜಿ ಕೆಟಗರಿ) ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರುವ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಆರ್‌ಎಂವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ.

English summary

the Bengaluru Development Authority (BDA) has recently allotted four huge plots to Home Minister Araga Jnanendra, former MP Basavaraja Patil Sedam and two others in violation of the Supreme Court's order.