Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 12: ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಳಿಯ ಹಳೆಯ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಳೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಪುಟ

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 89 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ 2019 ರ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1,155 ಕೋಟಿ ರೂ. 2022-23 ನಿಗದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ರೂ 1,429 ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಂಬರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಆಟ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಟ

ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವೈಟ್-ಟಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಯುಡಿಡಿ) ನಡುವೆ ಹಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಆದೇಶಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. 2019ರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ದಾರರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆಯ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ (ಸಿಎಂಒ) ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್-ಟಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 89 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 37 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2022-23ರಲ್ಲಿ 20 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯುಡಿಡಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 32 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೈಟ್-ಟಾಪ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 1,450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೊಸ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಂತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

English summary

After the failure of BBMP's rapid road construction experiment on the old Madras Road near Indiranagar, the government has contemplated carrying out white topping using the old method