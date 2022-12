ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿ ಪುರಂ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದ್ಧ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 12: ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿ ಪುರಂ ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಗ ಐಕಾನಿಕ್ ವಿವಿ ಪುರಂ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ.

ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್‌ಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ (ವಿವಿ ಪುರಂ) ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ರಸ್ತೆಯು ಅದು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 150 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಸ್ತೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ವಿವಿ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೀದಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತ ಜಯರಾಮ್ ರಾಯಪುರ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಡೀ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ಹಿಂದೂ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

From hot bajjis to congress buns, the city's VV Puram food street holds a special place in the hearts of most Bengalureans. It is against this background that Brihat Bangalore Mahanagara Palika has now come forward to remodel and redevelop the iconic VV Puram Food Street.