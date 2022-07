ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಬದಲಾವಣೆ?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 29: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ನೂತನ ಸಂಸತ್‌ ಭವನದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಲಾಂಛನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಪಲ್ಲರ್ ಮೇಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಲಾಂಛನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹವಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖವುಳ್ಳ ಸಿಂಹವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನವನ್ನಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಚನ ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದರು ಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಘರ್ಜಿಸುವ ಮುಖಚಹರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಶೋಕ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹಳೇಯ ಸಂಸತ್ ನ ಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವದ ಸಿಂಹದ ಲಾಂಛನವಿತ್ತು. ಸಿಂಹ ಮುಖ ಚಹರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ, ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಶೋಕ ಸ್ಥಂಭದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹದ ಮುಖವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Prime Minister Modi unveiled a slightly changed National emblem on the new Parliament House. The new logo of the central government is now gearing up to see a change in our Silicon City. BBMP is all set to change the National emblem on top of Ashoka Pillar in Jayanagar, a prestigious area of ​​Bengaluru,know more