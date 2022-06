ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 27: ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಎಂಪಿ)ಯಿಂದ 2006ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು 2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( 12ನೇ ತರಗತಿ)ವೆರೆಗೂ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಗಳಲ್ಲಿ 160 ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 2006-07ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸಿದ್ದಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯಲು ಲಗ್ಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೇ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

BBMP Plan to Open More Schools in Outside Of Bengaluru city. The Education Plan is set to open from Nursery to PUC College (Class XII) from the academic year 2023-24.. know more