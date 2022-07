ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ. 25: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಒಎಫ್‌ಸಿ) ಹಾಕಲು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿವೆ. ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಿದೆ.

ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕೆಂಗೇರಿಯ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಎಫ್‌ಸಿ ಹಾಕಲು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಗೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿಯ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ತೇಪೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವುದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿಯನ್ನು ತಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಳಗಿನ ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿಎಸ್‌ಪಿಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಳಿ ರಿಲೇಡ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

English summary

Keeping in view the incessant rains and the deteriorating condition of roads in Bengaluru city, BBMP has banned road digging for three months except for works already underway in the city.