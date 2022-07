75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ವಿತರಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದ್ಧತೆ

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 25; ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 20 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ 2 ಲಕ್ಷ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ' ಬಾವುಟ ಹಾರಾಟ

"ಧ್ವಜದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಜೊತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂಬುದು ಅಭಿಯಾನದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಧೇಶವಾಗಿದೆ.

Just in: ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

English summary

On the occasion of the 75th year of India's independence, the central government has decided to host the tricolor flag on 20 crore houses across India. The State government has entrusted BBMP with the responsibility of distributing the tricolor flag in Bengaluru.