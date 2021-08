ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೈದ್ಯರು, ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ?

Bengaluru

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 16; 'ಪಾಲಿಕೆ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ' ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ 'ಪಾಲಿಕೆ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ‌ ನೀಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಕೊರೊನಾ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕಾರಣವೇನು?

ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನೆರವು ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ.

ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ; ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಡೋಸ್‌ಗೆ ಪರದಾಟ!

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 27 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 54 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದೆ.

3ನೇ ಅಲೆ ಭೀತಿ: ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

English summary

Minister R. Ashok launched BBMP doctors at your doorstep campaign on August 16 at Bengaluru. A team of doctors will conduct door-to-door Covid-related health check up in the city.