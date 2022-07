ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ: ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 6: ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕ-ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸುಮಾರು 700 ಕೆ.ಜಿ. ಏಕ-ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (ಎಸ್‌ಯುಪಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜುಲೈ 3 ರ 321 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ(Retail) ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (ಎಸ್‌ಯುಪಿ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಏಕ-ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ

"ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಸ್‌ಯುಪಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿವೆ, ಅವುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

BBMP confiscated nearly 700 kg of Single-Use Plastic and also collected a fine of Rs 2 lakh between July 1 and July 3. the nationwide ban on SUP was instituted on July 1. Officials say the confiscations done so far are mostly the SUP items from retailers and suppliers.