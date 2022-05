ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ 36,000 ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು: ಈಶ್ವರಪ್ಪ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 27: ಮಂದಿರ- ಮಸೀದಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, "ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲು 36,000 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, "36,000 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬೇರೆಡೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

ಮಂದಿರ- ಮಸೀದಿ ವಿವಾದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ "ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾಶವಾದ ಎಲ್ಲಾ 36,000 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಿರ- ಮಸೀದಿ ವಿವಾದವು ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನೂ ತಲುಪಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

K. S. Eshwarappa the former deputy chief minister of Karnataka said that 36,000 temples were demolished and all of them would be legally withdrawn.