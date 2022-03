ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ ನೋಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಟ್ವೀಟ್

Ballari

oi-Gururaj S

ವಿಜಯನಗರ, ಮಾರ್ಚ್ 16: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ನಿಲ್ದಾಣದ ದ್ವಾರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Station Beautification!



Catch glimpses of, on going painting work of the new building, being built on the theme of Hampi, depicting the famous 'Stone Chariot' at Hosapete Railway Station, Karnataka of South Western Railway. pic.twitter.com/xioZBhEsQ6