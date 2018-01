ವೀರಶೈವರನ್ನು ಬಿಡಲು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಆಗ್ರಹ

Bagalkot

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Basava Peetha of Kudalasangam chief Mathe Mahadevi urged Lingayats to quit Veerashaiva Mahasabha to fight for Lingayat independent religion status.