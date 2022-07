ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲು; ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೆ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಕಿರಾತಕಿ ಪತ್ನಿ

Bagalkot

oi-Krishna Hadimani

ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಜುಲೈ 19: ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ನಡುವಿನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅಪಘಾತ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದು 17 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೀ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಎನ್ನುವುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಜುಲೈ 2 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕಾರು-ಬೈಕ್‌ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ, ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೇಬಣ್ಣವರ(30) ಎಂಬುವವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅಮೀನಗಡ ಪೊಲೀಸರು ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀ ಫ್ಲ್ಯಾನಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಪತಿ ಆಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಕೊಲೆ, ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್

ಮೃತ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಗದ್ದನಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾ 11 ವರ್ಷದ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ.‌ ಮಗ ವಿಜಯಪುರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು‌ ಮಗಳು ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿರಾವರಕ್ಕೆ ಶಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬುವವನ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯಾ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದವಲಾವಣೆಗಳಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ.

English summary

A woman allegedly killed his husband by staging a road accident through the help of a lover in Bagalkot. woman and her lover have been arrested by Bagalkot police.