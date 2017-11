ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಗರ್ಭಿಣಿ ಚೈತ್ರಾ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾದ ಡಾ. ಮನೋಹರ್

Bagalkot

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Bagalkot: Private Hospital Doctor Strike, Dr Manohar of Kumareshwar private hospital saves a Pregnant, helps her give birth to a baby boy.