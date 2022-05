ಕೋನಸೀಮಾಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಹೆಸರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಕಿ!

Amaravati

oi-Punith BU

ಅಮರಾವತಿ, ಮೇ 25: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಧ್ರದ ಸಚಿವ ಪಿ. ವಿಶ್ವರೂಪು ಮತ್ತು ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿಪಿ ಶಾಸಕ ಪಿ. ಸತೀಶ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋನಸೀಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋನಸೀಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ವಿಶ್ವರೂಪು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The protesters were opposing the proposed renaming of the newly-created Konaseema district — carved out of the East Godavari district of Andhra Pradesh as Dr BR Ambedkar Konaseema district.