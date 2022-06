Ahmedabad

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜೂನ್ 8: ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಮೆರೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ. ಸೇನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸುರೇಂದ್ರನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧ್ರಂಗಾಧ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ದೂಧಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿಮಸಿದ ಧ್ರಂಗಾಧ್ರ ಸೇನಾ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.21ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಧ್ರಂಗಾಧ್ರ ಸೇನಾ ಠಾಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಂ ವರ್ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೇನಾ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿದಾದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ಶಿವಂ ಎಂಬ ಮಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೆ ಬಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮನಿಲಾ ಹಗ್ಗ, ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಂಜಾಮು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಬೈನರ್‍‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಬಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸುತ್ತಲೂ ಅದಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೇನಾ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

"ಶಿವಂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸುಮಾರು 300 ಅಡಿ ಆಳದಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಗು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 20-25 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಶಿವಂನ ಕುತ್ತಿಗೆವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಮಗು ಅಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

