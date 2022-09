ಗುಜರಾತ್ ಬಂದರಿನಿಂದಲೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ: ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

Ahmedabad

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 12: ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಆಡಳಿತವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಆಡಳಿತವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3,000 ರು. ಭತ್ಯೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌

ಆದರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಂದರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌, ರಾಜ್ಯದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಂಬಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುಜರಾತಿನ ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭರವಸೆ ಎಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal has alleged that drugs are coming to Gujarat through the port in large quantities, which are being smuggled to Punjab and other parts of the country.