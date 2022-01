ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ: ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ 7 ದಿನದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್!

Comprehensive Story

oi-Rajashekhar Myageri

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 10: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ರೋಗಿಗಳ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್(ಗೃಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ) ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊವಿಡ್-19 ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಾಗೂ 3 ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಸೋಂಕಿತನಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ರೋಗದ ಇತರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗೃಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ರೋಗಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊವಿಡ್-19 ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಸೋಂಕಿತರು ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಗೃಹ ದಿಗ್ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

Karnataka Govt's Revised Guideline: The patient shall be discharged after at least 7 days have passed from testing positive and with no fever for 3 successive days.