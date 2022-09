ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ 10%ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ: ಸಮೀಕ್ಷೆ

Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 29: ಒಂಬತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2022ರ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೋವಿಡ್ -19ರ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 3,50,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ 390,000 ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (ಕ್ಯೂಇಎಸ್) ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 31.45 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 31.8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಈ ವಲಯಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ, 6ನೇ ಇಸಿ ಅವಧಿಯ (2013-14) ನಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವಲಯಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು 1,40,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ (22,204) ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ (8,954) ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ (93,701)ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಟಿ, ಬಿಪಿಒ ವಲಯವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದರೆ 3,70,000 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಆಯ್ದ ಒಂಬತ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇಕಡಾ 38.5 ರಷ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ (ಶೇ 21.7), ಐಟಿ / ಬಿಪಿಒಗಳು (ಶೇ 12) ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯ (ಶೇ 10.6). ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 5.3 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 4.2 ರಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Job creation in nine non-farm sectors declined in the March quarter of fiscal 2022. Additional job creation fell to 3,50,000 in the quarter, possibly due to the Omicron mutation effect of Covid-19.