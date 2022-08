ಐಟಿ-ಬಿಪಿಎಂ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕ

Jobs

oi-Naveenkumar N

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (IT-BPM) ಉದ್ಯಮವು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 31 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಐಟಿ-ಬಿಪಿಎಮ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶೇಕಡ 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 5.1 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 5.45 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಮ್‌ಲೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಟೀಮ್‌ಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇಕಡಾ 8.4 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. 500 ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಟಿ-ಬಿಪಿಎಂ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

A Study Said that The Information Technology and Business Process Management (IT-BPM) industry is likely to create about 3 lakh jobs by March 2023 amid the rapid adoption of emerging technologies, according to a report. The demand for digital skills will grow 8.4% by the end of this finanscial year.