World Milk Day: ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಹಾಲಿನ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕ್ಷೀರ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾಲು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಹಾಲನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಹಾಲು, ಕೆನೆರಹಿತ ಹಾಲು, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು, ಓಟ್ ಹಾಲು ಮುಂತಾದ ಬಗೆಗಳಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜೂನ್ 1 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಹಾಲಿನ 5 ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

World Milk Day 2022: June 1 is observed as World Milk Day to recognize the importance of milk as a global food. Here are 5 amazing benefits of milk that you should be aware of.