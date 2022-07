ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮ ನಾಮಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ನಾ ಧರ್ಮದ ಕೂಗು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.2: ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ "ಸರ್ನಾ" ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆದರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ (ಜೆಎಂಎಂ) ಸೇರಿದಂತೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ನಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುವವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ಅಸ್ಸಾಂ, ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ, ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸರ್ನಾ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಡುಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು. ಸರ್ನಾ ಧರ್ಮದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A long-standing demand for recognition of "Sarna" as a separate religion of indigenous communities has now come to the fore as a tribal woman has filed her nomination paper to become the next President of India.