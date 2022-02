ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಯಾರು, ಲಾಭನಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ?

Features

ಉಡುಪಿಯ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸು ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ, ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲಡೆ ಹರಿದಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಮಾಡಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸರಕಾರದ ಮಾನಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಿಜಾಬ್-ಕೇಸರಿ ವಿವಾದ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು/ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಆರೋಪ/ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದ ಸರಕಾಗಿರುವುದು ದುರಂತದ ಮುನ್ನಡಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ಅಲ್ಲಾ ಹು ಅಕ್ಬರ್!" ಎಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಹಿಜಾಬ್-ಕೇಸರಿ ವಿವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನಾಬದ್ದ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಎದುರಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸರಕಾರ, ಹಿಜಾಬ್ -ಕೇಸರಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಅರಿಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತೇ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಸ್ಥಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಎಡವಿತೇ ಎನ್ನುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ.

ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆ 8) ಸುಮಾರು ಐದು ತಾಸುಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಬುಧವಾರಕ್ಕೂ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟಿನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವೂ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರದ್ದೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಿದೆ ಎಂದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾರು ಎಂದಾಗ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೆಸರು ಕಣ್ಣೆದರು ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಬೆಂಬಲ

