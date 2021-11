Features

ಲಂಡನ್, ನವೆಂಬರ್ 11: ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜೈ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಲಾಲಾ ತಮ್ಮ ನಿಕಾಹ್ ಸಮಾರಂಭದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲಾಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಲಾಲಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಸ್ಸರ್ ಮಲಿಕ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಸರ್ ಮಲಿಕ್ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಮಲಾಲ ಅವರ ಪತಿ ಅಸರ್ ಮಲಿಕ್ ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸರ್ ಮಲಿಕ್ ಯಾರು?: ಅಸ್ಸರ್ ಮಲಿಕ್ ಒಬ್ಬ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಪಿಸಿಬಿ) ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮಾತ್ರವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಾದ ಮುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್ ಅವರ ಪತಿ ಅಸ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

