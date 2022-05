ಆಹಾ.. ನಾನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿರೋದೇಕೆ ಈ ಜನರು!?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 20: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಸಖತ್ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಆಗಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮಂದಿ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆರೆಗಳಂತೆ ಆಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಬೋಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಛತ್ರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದು, ಮಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?

ಇಂಥದರ ನಡುವೆ ಮೈ ನಡುಗುವ ಚಳಿಯು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಬರೆದಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

North Indians, getting roasted in the heatwave, seeing Bangalore people talking about #bangalorerains: pic.twitter.com/R6zFYDvvVR — Akshat Bang (@bang_akshat) May 17, 2022

Ah! That's cloud from Bangalore i belive Bangalore has the best weather in India 😍



Missing Namma Bengaluru 😪 pic.twitter.com/oetMRXkfL6 — Sunil Bhat M (@SunilBhatM) May 17, 2022

Bengaluru has its own weather system. Most of India is reeling under heatwave, but it rains in #Bengaluru #bangalorerains — Ninaada Bellippady (@ninaada) May 6, 2022

