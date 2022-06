ಮೊದಲು ಓದಿ: ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಏಕೆ?

Features

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ, ಈ ಮೂರರ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದರೂ ಅದು ಅತಿರೇಕವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ಅತಿಯಾದ್ರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ" ಎನ್ನುವ ಗಾದೆಮಾತನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ವಯೋಸಹಜ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಬಯಸುವುದರಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಜನರು ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉರುಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಈಗ ಸಾವಿನ ಮನೆ ಸೇರಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಯಾಗ್ರಾ ಓವರ್ ಡೋಸ್, ಯುವಕ ಸಾವು

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?, ಯಾರ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರು ಈ ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?, ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು?, ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?, ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೇಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

The 28-year-old man ended up with an erection which did not subside even after 20 days. The developed condition is called priapism, where there is a prolonged erection of the penis . Know more about the condition.