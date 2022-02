ಏನಿದು SWIFT? ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು?

Features

oi-Mahesh Malnad

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ "ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು" ವಿಧಿಸಲು ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ "ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕ್ರಮವು SWIFT ಹಣಕಾಸು ಸಂದೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಜಾಲ

ಏನಿದು SWIFT?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವೇ SWIFT.

SWIFT, ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಇಂಟರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಜಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾವತಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾವತಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

1973 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ-ಆಧಾರಿತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುರೋಪ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

English summary

What is SWIFT? What would a ban mean for Russia? Is SWIFT bound by sanctions?. the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, is a secure global messaging network.