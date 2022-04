ಲಾಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಆರ್ಭಟಿಸಲು ಶುರುವಿಕ್ಕಿ ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ಈಗಲೂ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮೊದಲ ಅಲೆ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಜೀವಿಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿವೆ. ಲಸಿಕೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಎದುರಿಸಲು ಮನುಕುಲ ಬಹುತೇಕ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್‌ನ ವರ್ತನೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ನಿಜ.

ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು ಉಂಟು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ಸೋಂಕು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮರಳಬಹುದು. ಭೂಕಂಪದ ಬಳಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಂಪನಗಳ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮರುಕುಳಿಸುತ್ತೇ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ (Long Covid) ಎಂದಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ (Post Covid Symptoms) ಎಂದಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಏರಿಕೆಗೆ ರೂಪಾಂತರಿಯ 9 ತಳಿಗಳು ಕಾರಣವೇ?

English summary

Covid infection which stays for longer duration is called Long Covid. The duration can be few weeks, or months or even years. Its better to know about its symtoms and get treated as early as possible.