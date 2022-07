ಏನಿದು 'ಉಚಿತ ರೇವಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'?; ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತದಾರರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಉಡುಗೊರೆ ವಿತರಣೆ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆ ಮುಂದೆವರಿಯುತ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಈ 'ಉಚಿತ ರೇವಡಿ'ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವು ತಳೆದಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೋರಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು 'ಉಚಿತ ರೇವಡಿ'ಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

English summary

The Supreme Court has taken a strict stand on the issue of guaranteeing free electricity, water or other facilities during elections. The Supreme Court today ordered the Center to find a solution to prevent political parties from promising to distribute 'free Rewari' during elections,