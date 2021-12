Features

ಅಮೆರಿಕಾದ್ಯಂತ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ PCR ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾದಾರರಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆನ್ನುನೋವು, ಗಂಟಲ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಶ್ಲೇ ಝಡ್ ರಿಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, "ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆಯೇ" ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.

With cases of omicron rising throughout the United States, Americans are scrambling to distinguish the symptoms of this new variant from those of other coronavirus variants, including delta