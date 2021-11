ಚಂದ್ರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಧಗಳು..

Features

oi-Mayuri N

"ಬ್ಲಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೂನ್" ಎಂಬುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ, ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ದೀಘ್ರಾವಧಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. 580 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವು ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಆಗಲಿದೆ. ಶೇಕಡ 97 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿದೆ.

ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಹುತೇಕ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 11.30 ರಿಂದ 5.33 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಗಾಗ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದರ ಸಮಯ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸುಮಾರು 6.02 ಮತ್ತು 12.30 ಯುಟಿಸಿ (ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ 11.30 ರಿಂದ 5.33) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶತಮಾನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

'ಬ್ಲಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೂನ್': ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಏಕೆ ಅಪರೂಪ?

ಇನ್ನು ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಮೈಕ್ರೋಮೂನ್" ಆಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ದೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ "ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್" ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

English summary

What are the rare types of Moon to watch out for and what they mean?.