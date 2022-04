Features

oi-Sunitha B

ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ಮೈಸೋಕದೇ ಇರಲು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಧು-ವರ ಹಾಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಟೆಂಟ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಯ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಟೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾ? ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದಿಯಾ? ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸನ್‌ಶೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

This is why #India is called land of Innovation or simply

"Jugaad" To beat the #Heatwave during "Baraat" Indians have found solution.#innovation pic.twitter.com/Fs8QociT2K