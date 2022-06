Viral video; ಆನೆಮರಿಗೆ ಝೆಡ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ

Features

ಆನೆಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಮರಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿದ ಆನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆನೆಗಳು ಗುಂಪು ಮರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳು ಗುಂಪು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವ ಆನೆ ಮರಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಶಾಂತ್ ನಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಸಾಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ.

ಆನೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಮರಿಯೊಂದಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ಮರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಝೆಡ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

No body on earth can provide better security than an elephant herd to the cute new born baby. It’s Z+++.

Said to be from Sathyamangalam Coimbatore road. pic.twitter.com/iLuhIsHNXp