Features

oi-Sunitha B

ಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ತಲುಪಿಸಲು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಡಂಜೊ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ್ಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.

1995 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ (ಕಾಜೋಲ್) ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ರಾಜ್ (ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್)ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗುವ ಕ್ಷಣವಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಲು ರಾಜ್ ಸಿಮ್ರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ತಲುಪಿಸಲು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಡಂಜೊ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತಿದೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ದಿನಸಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಡಂಜೊ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ DDLJ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The viral video of a Dunzo delivery agent running to deliver an order to a customer on a moving train reminded Netizens of the classic ending scene from Dilwale Dulhania Le Jayenge.ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ತಲುಪಿಸಲು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಡಂಜೊ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ್ಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.The viral video of a Dunzo delivery agent running to deliver an order to a customer on a moving train reminded Netizens of the classic ending scene from Dilwale Dulhania Le Jayenge.