ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ: ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ?

ದೇಶದ 14ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ ನಡುವಿನ ಚುನಾವಣಾ ಕದನ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು, ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಧನಕರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿಸಿದೆ.

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅವಧಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ 2022ರ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕುತುಹಲ ಮೂಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ಅವರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟದ (NDA) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಧನಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಧನಕರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲೇಜು ದೇಶದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಸತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಲ 780 ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ 394 ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಗೆಲುವಿಗೆ 390ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

