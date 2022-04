ಗೆದ್ದು-ಸೋತ ಬಿಜೆಪಿ: ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ಲಕ್ನೋ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವೋಟುಗಳೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಬಿಸಿ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತಗಳು ಕುಸಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಗಿ 2.0: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವ ಖಾತೆ?

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನ ಮತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

English summary

Uttar Pradesh Election: BJP has sent a detailed report to PM Narendra Modi on the party’s performance in the recent Assembly polls, identifying shifting of votes from the BSP and floating votes” as the primary reasons that helped the party win the election.