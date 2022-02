ಯುಪಿ: ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರುವ 25 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್: ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ

Features

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಮಂದಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಕಾಲತ್ತು ಗುಂಪು (ADR) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 615 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 623 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, "ವಿಶ್ಲೇಷಿತ 615 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 156 (ಶೇ. 25) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 121 (ಶೇ. 20) ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ 57 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 29 (ಶೇ. 51), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 58 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 21 (ಶೇ. 36), ಬಿಎಸ್‌ಪಿಯ 56 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 19 (ಶೇ. 34) ಮತ್ತು ಎಎಪಿಯ 52 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು (ಶೇ. 15) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, ಎಸ್‌ಪಿಯಿಂದ 28 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 17 (ಶೇ. 61), ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿಯ 29 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 15 (ಶೇ. 52), ಬಿಜೆಪಿಯ 57 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 22 (ಶೇ. 39), INC ಯ 58 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 11 (19%), BSP ಯ 56 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 16 (29%) ಮತ್ತು AAP ಯ 52 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು (10%) ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ "ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು" ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು "ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ" ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅತ್ಯಾಚಾರ (IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 376)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ" ಮಾನದಂಡವು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಮೀನು ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು, ಹಲ್ಲೆ, ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯಿದೆ (ವಿಭಾಗ 8), ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು "ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು" ಎಂದು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ (ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302) ಮತ್ತು 30 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ (ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 307) ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 58 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 31 (ಶೇ. 53) "ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್" ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಕೀಲರ ಗುಂಪು, ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. "ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 75 ರಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿವೆ.\

English summary

Twenty-five per cent of candidates in the fray for the first phase of the Uttar Pradesh assembly elections have criminal cases against them, including 12 who are accused of crimes against women and six charged with murder, according to poll reforms advocacy group ADR.